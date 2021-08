Roma: Raggi, procedure aggiudicazione appalti più facili e veloci, ok mercato elettronico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la sindaca Raggi è fondamentale, infatti, "ora più che mai, semplificare e sburocratizzare per dare risposte rapide ed efficienti alle piccole e medie imprese che vogliono lavorare per il Campidoglio. In questi 5 anni abbiamo lavorato sodo per ricostruire la macchina amministrativa di Roma e per farla ripartire nel segno della legalità. Ora la città è pronta a correre - sottolinea Raggi -. E per farlo, è necessaria una maggiore semplificazione di norme e procedure. Una questione, tra l’altro, che ho portato più volte, sin dall’inizio del mio mandato, all’attenzione del Governo e del Parlamento. Il Mercato elettronico di Roma permetterà proprio questo, di velocizzare i tempi di affidamento e svolgimento dei lavori, garantendo una maggiore trasparenza delle gare e un maggior risparmio di costi per l’Amministrazione. C'è chi parla, noi facciamo", conclude la sindaca. (Rer)