Repubblica Ceca: fonti stampa, Ue mette in guardia contro possibile sospensione sussidi

- La Commissione europea potrebbe sospendere i sussidi alla Repubblica Ceca se questa non migliora le sue capacità di controllo sui conflitti di interesse. Lo afferma il portale “irozhlas.cz”, per il quale il ministero dell’Industria e del Commercio, quello delle Finanze e quello dello Sviluppo regionale hanno ricevuto la scorsa settimana una lettera della Commissione Ue in merito. La missiva di sei pagine richiama Praga a riferire a Bruxelles a proposito delle misure adottate per migliorare il sistema di distribuzione dei fondi europei. Qualora il sistema non venisse migliorato, la Commissione Ue mette in guardia il Paese sulla possibilità di “un’interruzione parziale del periodo di pagamento” per le future erogazioni, secondo quanto riferisce “irozhlas.cz”. L’Ue chiede ai ministeri competenti per la distribuzione dei fondi di conservare una lista delle società che controllano o possiedono. Nella valutazione dei conflitti di interesse, Bruxelles richiede inoltre di introdurre una metodologia tale da porgere particolare attenzione alle aziende controllate da fondi fiduciari. Alla Repubblica Ceca è anche richiesto di determinare tutti i beneficiari finali dei fondi fiduciari che hanno ottenuto fondi europei dal primo settembre 2017, ovvero da quando è entrata in vigore nel Paese l’attuale legge sul conflitto di interessi. Tra Praga e Bruxelles è da tempo in corso una disputa sul conflitto di interessi del premier ceco, Andrej Babis. Secondo un’indagine della Commissione Ue, il capo del governo esercita un’influenza sui fondi fiduciari ai quali ha affidato il suo gruppo industriale, Agrofert, prima di ascendere al ruolo di primo ministro. (Vap)