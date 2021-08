Vaccino: Bertolaso, se in Africa mancano dosi colpa di cooperazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in Africa non ci sono vaccini non è certo per colpa dell'Italia o del generale Figliuolo ma è colpa di cooperazioni internazionali che non riescono a fare il loro dovere e cercano alibi scaricando le responsabilità sugli altri". Lo ha detto Guido Bertolaso intervenendo questa mattina a "Morning News", su Canale 5. "Presto in Italia si comincerà ad effettuare un richiamo per le categorie a rischio come anziani, medici, immunodepressi, fragili, queste fasce di cittadini secondo me da fine settembre dovrebbero ricevere un richiamo di vaccino per avere la copertura nel periodo autunnale", ha aggiunto. (Rem)