Nigeria: autorità di Zamfara vietano attività economiche per contrastare bande criminali

- Le autorità dello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria, hanno vietato alcune attività economiche nel tentativo di contrastare bande criminali armate che compiono omicidi, rapimenti a scopo di riscatto e furti di bestiame. Il governo statale ha annunciato in una nota la chiusura di tutti i mercati settimanali e limitato l'uso delle moto dal tramonto all'alba, oltre a vietare il trasporto di bestiame al di fuori dello Stato, mentre chi lo porta deve essere indagato per determinare la "genuinità" del bestiame. I mercati settimanali all'aperto sono di solito gestiti nelle aree rurali dove le persone si riuniscono per negoziare beni di base tra cui prodotti alimentari, bestiame, fattorie agricole e tessili. Le autorità hanno anche ordinato alle stazioni di servizio di non vendere più di 10 mila naira (24 dollari) di carburante (l'equivalente di circa 61 litri) ai conducenti commerciali in un dato momento. Le autorità ritengono infatti che le bande armate approfittino di queste attività economiche per facilitare i loro attacchi violenti alle comunità. La Nigeria è alle prese con un'ondata in peggioramento di omicidi e rapimenti di massa a scopo di riscatto da parte di uomini armati e le autorità, le comunità e le famiglie sembrano adottare misure disperate di fronte alla crisi. (Res)