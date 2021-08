India: Corte suprema riprenderà udienze in presenza il primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India riprenderà le udienze in presenza il primo settembre, dopo 17 mesi di attività in videoconferenza a causa dell’epidemia di coronavirus. Le parti potranno comunque optare per la modalità virtuale. La decisione è stata presa dal giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, su richiesta dell’Associazione degli avvocati. Un comitato di giudici ha dato parere favorevole e sono state formulate delle procedure operative standard che prevedono una serie di restrizioni.(Inn)