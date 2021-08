Uganda-Sud Sudan: attacchi transfrontalieri, autorità rafforzano sicurezza sull'autostrada Nimule-Giuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dell'Uganda e del Sud Sudan hanno deciso di pattugliare l'autostrada Nimule-Giuba, al confine tra i due Paesi, dove di recente sono stati attaccati conducenti e viaggiatori. L'accordo, riporta la stampa ugandese, arriva dopo che alcuni camionisti sono stati uccisi e diversi passeggeri di autobus sono stati feriti da aggressori sconosciuti. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla vicepremier ugandese Rebecca Kadaga, ci saranno controlli di polizia ogni 10 chilometri lungo il percorso dell'autostrada. La scorsa settimana i conducenti transfrontalieri dei due Paesi hanno scioperato per protestare contro l'insicurezza che caratterizza l'area frontaliera, con circa mille camion si sono fermati al valico principale lungo l'autostrada Nimule-Giuba. Almeno 30 commercianti e camionisti provenienti da tutta l'Africa orientale sono stati uccisi quest'anno lungo l'asse stradale. Il Sud Sudan, che si sta riprendendo da una brutale guerra civile, dipende fortemente dall'Uganda per i rifornimenti essenziali. (Res)