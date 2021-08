Mantova: incidente sul lavoro, operaio edile ricoverato in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 7.30 di questa mattina un operaio edile è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in un cantiere all'interno del cortile di una scuola elementare. L'incidente è avvenuto nel Comune di Asola, nel mantovano, e l'operaio è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Parma. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo L.C. 36enne sarebbe rimasto schiacciato dalla caduta di carichi sospesi riportando un trauma cranico ed uno toracico. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica e i carabinieri (Rem)