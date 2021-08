Usa: l'uragano Ida si abbatte sulla Louisiana nel 16mo anniversario di Katrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uragano Ida si è abbattuto ieri sulla costa della Louisiana, non lontano da New Orleans. Ida è il quinto tra i più violenti uragani ad aver mai investito gli Stati Uniti, con venti sino a 230 chilometri orari che hanno già causato l'interruzione delle forniture di energie elettriche a New Orleans e invertito il corso del fiume Mississippi. Ida ha raggiunto la costa Usa esattamente 16 anni dopo l'uragano Katrina, che causò la morte di 1.800 persone. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha avvertito che Ida "sarà molto più violento degli uragani che siamo soliti affrontare, e francamente, se dovessimo tracciare il peggior itinerario possibile per un uragano in Louisiana, sarebbe molto simile a quello che stiamo constatando", ha detto il governatore. Appena tre giorni prima del suo arrivo in Louisiana, l'uragano era un semplice fronte temporalesco, e le autorità statali non hanno fatto in tempo ad organizzare una evacuazione obbligatoria per i 390mila abitanti di New Orleans. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha già approvato una dichiarazione di emergenza per la Louisiana, ed ha promesso tutti gli aiuti necessari dopo il passaggio dell'uragano. (Nys)