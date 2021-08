Usa: Biden ordina al Dhs di sovrintendere il ricollocamento dei rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato ordine al dipartimento di Sicurezza interna (Dhs) di sovrintendere il ricollocamento sul territorio Usa dei rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha annunciato che Robert J. Fenton Jr. è stato posto alla guida del Gruppo di coordinamento unificato che sovrintenderà alle operazioni delle differenti agenzie incaricate di sbrigare le pratiche per l'immigrazione e la distribuzione sul territorio dei cittadini afgani evacuati da Kabul a seguito del ritorno al potere dei talebani. Fenton ha lavorato alla Fema dal 1996, e ad oggi serve come amministratore di quell'agenzia per il Nono distretto territoriale. Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha dichiarato ieri che oltre 110mila afgani sono stati evacuati da Kabul nell'arco delle due settimane seguite alla riconquista della capitale afgana da parte dei talebani. (Nys)