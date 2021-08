Singapore: premier Lee, apertura essenziale a mantenere lo status del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha dichiarato che la Città-Stato deve rimanere aperta per preservare il suo status di hub globale degli affari, nonostante la crescente ansia dei residenti in merito alla competizione per i posti di lavoro e il progressivo irrigidimento dei criteri per l'ingresso di lavoratori stranieri. Quello del lavoro straniero è da tempo un tema "caldo" della politica a Singapore, che è stato ulteriormente esacerbato dalle incertezze legate alla pandemia di Covid-19 e dalla conseguente recessione economica dello scorso anno. "Dobbiamo illustrare al mondo con la massima chiarezza che Singapore è decisa a rimanere aperta", ha detto Lee durante il discorso tenuto in occasione della Giornata nazionale di Singapore. Trasmettere un'immagine di chiusura "danneggerebbe gravemente la nostra reputazione di hub internazionale. Ci costerebbe investimenti, posti di lavoro e opportunità. Per noi sarebbe disastroso", ha spiegato il primo ministro. Lee ha confermato che la città-Stato continuerà a irrigidire le politiche per l'ammissione di lavoratori dall'estero, ma lo farà in modo tale da non danneggiare mai le attività produttive. Ad oggi quasi il 30 per cento della popolazione di Singapore - 5,7 milioni di persone in tutto - è composta da non residenti, contro il 10 per cento circa del 1990. Ieri, 29 agosto, la città-Stato ha raggiunto la soglia dell'80 per cento della popolazione vaccinata contro la Covid-19, un traguardo che il governo aveva fissato come requisito per la riapertura dell'economia e del Paese. (segue) (Fim)