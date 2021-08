Giappone: Covid, governo indaga su morti sospette legate a vaccini Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della prefettura di Gunma, in Giappone, ha annunciato la scoperta di "contaminanti esterni" di dimensioni inferiori a mezzo millimetro in alcune fiale di vaccino contro la Covid-19 prodotto da Moderna, e appartenenti ad un lotto differente dai tre già sequestrati in Giappone la scorsa settimana, per un totale di 1,63 milioni di dosi, e dal quarto lotto sequestrato ieri 29 agosto a Okinawa. Le autorità di Gunma hanno avvertito che dosi dal lotto sequestrato sono già stati inoculati a 4.500 persone, che per il momento non hanno segnalato reazioni avverse. Il governo di Okinawa, invece, ha annunciato il blocco delle inoculazioni di massa presso il sito della capitale prefetturale Naha. Gunma è la settima prefettura giapponese a segnalare lotti di vaccini contaminati da agenti esterni. Nel caso dei vaccini contaminati a Okinawa, il ministero della Salute del Giappone ha riferito che i contaminanti potrebbero essere particelle plastiche dei sigilli delle fiale, finiti in sospensione durante l'inserimento delle siringhe utilizzate per l'inoculazione. Moderna sta conducendo indagini sui tre lotti sequestrati in Giappone lo scorso 26 agosto. (segue) (Git)