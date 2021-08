Usa: Texas, legge contro l'aborto prossima all'entrata in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello del Quinto circuito Usa ha cancellato una audizione sulla nuova legge sull'aborto approvata nel Texas, accelerandone di fatto l'entrata in vigore in quello Stato. Il provvedimento, firmato dal governatore del Texas Greg Abbott lo scorso maggio, proibisce l'aborto dopo l'individuazione del battito cardiaco del feto, che solitamente può essere avvertito dai medici già dalla sesta settimana di gravidanza. La nuova legge consente anche ai privati cittadini di fare causa ai medici che ritengono aver violato tale limitazione. Più di venti fornitori di servizi abortivi degli Stati Uniti hanno tentato di bloccare l'entrata in vigore del disegno di legge, che secondo l'organizzazione Whole's Women Health bloccherebbe il 90 per cento degli aborti attualmente praticati nel Texas. La legge approvata nel Texas va in direzione diametralmente opposta rispetto a quelle entrate in vigore in Stati Usa a guida democratica come New York, dove di fatto l'aborto è divenuto legale sino al momento del concepimento. (Nys)