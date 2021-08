Giappone: Difesa considera lo sviluppo di un missile anti-portaerei ipersonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate giapponesi sono interessate a sviluppare un missili ipersonico dotato di una testata speciale progettata per penetrare i ponti delle portaerei cinesi. Lo scrive il quotidiano "Mainichi", secondo tale sistema d'arma fornirebbe al Giappone uno strumento per contenere la crescente potenza navale della Cina nella regione asiatica, ma pone anche delicate questioni inerenti i vincoli costituzionali all'esercizio dell'autodifesa nazionale. Secondo alcuni parlamentari della Dieta giapponese, armi allo studio della Difesa, come missili da crociera e antinave a lungo raggio, metterebbero a disposizione delle Forze di autodifesa giapponesi armamenti in grado di colpire "territori" di Paesi terzi, una capacità che ad oggi è preclusa al Giappone ai sensi dell'art.9 della sua Costituzione pacifista. Nell'intenzione delle Forze armate giapponesi, il nuovo sistema d'arma sarà un missile guidato ipersonico a bassa resistenza aerodinamica hvgp ("hypervelocity gliding projectile") che potrebbe essere fornito alle batterie missilistiche nelle più remote isole meridionali del Paese a partire dal 2026. Il missile sarebbe progettato appositamente per neutralizzare le unità navali della Marina militare cinese nell'eventualità di un attacco anfibio contro i territori più remoti dell'Arcipelago giapponese. (segue) (Git)