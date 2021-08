Vietnam: Banca mondiale prevede crescita del 4,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha rivisto al ribasso di ben due punti percentuali la previsione di crescita dell'economia del Vietna, nel 2021. Secondo l'ultima edizione del rapporto semestrale pubblicato dalla Banca, "Taking Stock", quest'anno il Pil vietnamita crescerà del 4,8 per cento. La previsione tiene conto delle ricadute dell'ondata pandemica che ha investito il Paese negli ultimi mesi, e delle misure di restrizione della mobilità adottate dal governo vietnamita per contenere la propagazione della Covid-19. "Nonostante i rischi al ribasso si siano intensificati, i fondamentali economici del Vietnam restano solidi, e dal 2022 in poi l'economia potrebbe convergere verso i livelli di crescita pre-pandemia, con un tasso di crescita del Pil tra il 6,5 e il 7 per cento", afferma il documento. Il rapporto della Banca mondiale raccomanda al governo vietnamita di concentrarsi sulle ricadute socioeconomiche della pandemia, rafforzando i programmi di assistenza sociale in vigore nel Paese. (segue) (Fim)