Vietnam: Banca mondiale prevede crescita del 4,8 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi oltre la metà della popolazione vietnamita di 98 milioni di persone è sottoposta a misure di lockdown e distanziamento sociale, che però non sono rigide quante quelle riservate ad Ho Chi Minh City, da oltre un mese epicentro della crisi pandemica nel Paese. Hanoi sta tentando di accelerare la campagna vaccinale: ad oggi gli Stati Uniti sono al primo posto per donazioni di vaccini al Vietnam, con 5 milioni di dosi del vaccino Moderna consegnate sino ad ora. Il governo vietnamita ha siglato accordi come Moderna e Pfizer per la fornitura di almeno 80 milioni di dosi, e punta a somministrare il vaccino ad almeno il 70 per cento della popolazione entro il primo trimestre del prossimo anno. (Fim)