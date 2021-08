Usa-Corea del Nord: rapporto Aiea, Washington sollecita rilancio del dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha rilevato segnali "profondamente preoccupanti" da cui si evince la riattivazione del complesso nucleare di Yongbyon, il principale sito nucleare della Corea del Nord. E' quanto emerge dall'annuale rapporto pubblicato dall'agenzia oggi, 30 agosto; il documento menziona segnali quali lo scarico di acqua per il raffreddamento del reattore, e ipotizza che quest'ultimo sia operativo sin dal mese di luglio. Il complesso nucleare di Yongbyon ospita un singolo reattore da cinque megawatt, dal quale in passato la Corea del Nord ha ottenuto barre di combustibile esausto per l'estrazione del plutonio destinato alla realizzazione di testate nucleari. Il rapporto dell'Aiea si basa sull'analisi di immagini satellitari e su fonti d'intelligence provenienti dalla Corea del Sud. I segnali riscontrati dallo scorso luglio non avevano precedenti da dicembre 2018. L'agenzia afferma anche che il laboratorio radiochimico annesso al complesso di Yongbyon sia rimasto operativo per circa cinque mesi, dalla metà di febbraio 2021 all'inizio di luglio. L'edificio ospita anche un impianto a vapore utilizzato per il riscaldamento di un impianto di riprocessamento delle barre di combustibile esauste. Il periodo di cinque mesi "coincide con il tempo necessario al completo riprocessamento dell'intero combustibile irradiato dal nucleo del reattore da 5mw", di legge nel rapporto. (segue) (Nys)