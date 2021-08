Business news: Brasile, presidente Banca centrale, crisi idrica peserà su inflazione per mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della crisi idrica sul prezzo dell'elettricità in Brasile eserciterà una pressione sull'inflazione per i prossimi mesi. E' quanto affermato dal presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, nel corso di un evento organizzato da una società di investimenti finanziari. Il presidente della Bc ha anche espresso preoccupazione per l'inflazione del settore dei servizi a causa della scarsa offerta di materie prime sui mercati internazionali come nel caso dei semiconduttori. "La crisi idrica è molto peggiorata con la mancanza di pioggia e dovrebbe continuare ad essere un elemento di pressione nei prossimi mesi", ha affermato Campos Neto. (Res)