Business news: Brasile, gettito fiscale registra aumento del 35 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale in Brasile ha registrato a luglio 2021 un aumento pari al 35,47 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 171 miliardi di real (27,8 miliardi di euro). Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate (Receita federal), con il risultato di giugno, il gettito fiscale nel 2021 raggiunge i 1.053 miliardi di real (171 miliardi di euro) nei primi sette mesi dell'anno. Ciò rappresenta un aumento del 26,11 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, al netto dell'inflazione. (Res)