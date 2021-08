Business news: Colombia-Corea del Sud, conclusa visita Duque a Seul, impegni a investire per 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita del presidente colombiano Ivan Duque in Corea del Sud. Nel corso della visita, ha scritto il presidente sul suo account Twitter, sono stati “formalizzati impegni di investimento che superano i 200 milioni di dollari”. “In Corea siamo stati in grado di generare opportunità commerciali per il settore agricolo, compresi i coltivatori di caffè e i floricoltori. Abbiamo anche risvegliato l'interesse delle aziende di quel paese a partecipare alle gare che la Colombia farà per 15 mega progetti infrastrutturali”, ha aggiunto. Firmato anche un accordo con la sudcoreana SK Bioscience per testare in Colombia la fase III del vaccino contro la Covid-19 e valutare le condizioni per la produzione locale del vaccino. (Res)