Business news: Argentina, presidente Bcra ottimista su futuro allentamento restrizioni a mercato dei cambi

- Il presidente della Banca Centrale dell'Argentina (Bcra), Miguel Angel Pesce, ha affermato che l'economia locale sarà in grado superare le attuali restrizioni al mercato dei cambi nella misura in cui sarà capace di aumentare la propria capacità di esportazione. Lo ha dichiarato nel corso di un intervento tenuto giovedì presso il foro annuale del Council of Americas, istituzione privata che riunisce i principali fondi di investimento statunitensi con interessi nella regione. "Il Paese ha bisogno di esportare di più (...) man mano che esportiamo di più e accumuliamo riserve, continueremo a ridurre le restrizioni sui cambi", ha affermato Pesce. "Quest'anno esporteremo 70 miliardi di dollari e prevediamo per il prossimo anno un aumento tra il 5 ed il 7 per cento, si tratta di segnali incoraggianti", ha aggiunto il presidente della Bcra che ha ricordato che la Banca centrale sta lavorando per migliorare la regolamentazione dei cambi e favorire questo balzo dell'export. (Res)