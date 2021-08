Afghanistan: ministro Esteri cinese Wang a Blinken, il mondo deve "guidare" i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere di Stato e ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha detto al segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, che la comunità internazionale dovrebbe dialogare coi talebani e "guidare positivamente" questi ultimi nel governo dell'Afghanistan. Wang e Blinken hanno intrattenuto un colloqui telefonico ieri, 19 agosto; nel corso del colloquio, Wang ha chiesto a Washington di lavorare assieme alla comunità internazionale per fornire aiuti economici e umanitari all'Afghanistan, aiutare il nuovo governo talebano ad esercitare le ordinarie funzioni di governo, mantenere la stabilità sociale, fermare il deprezzamento della valuta locale e dunque mantenere la stabilità del costo della vita. "Per quanto riguarda la sovranità dell'Afghanistan, gli Stati Uniti dovrebbero intraprendere azioni concrete per aiutare l'Afghanistan a combattere il terrorismo e fermare la violenza, anziché adottare doppi standard o combattere il terrorismo selettivamente", ha detto Wang. Il ministro cinese ha aggiunto che la "sbrigativa ritirata" dall'Afghanistan consentirà a gruppi terroristici di differenti estrazioni di "raggrupparsi e tornare più forti di prima". Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Prince, ha riferito che nel corso del colloquio Blinken e Wang hanno discusso "l'importanza che la comunità internazionale ponga i talebani di fronte alla responsabilità dei loro impegni pubblici in merito al passaggio sicuro e alla libertà di spostamento per i cittadini stranieri in Afghanistan". (segue) (Cip)