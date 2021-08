Afghanistan: ministro Esteri cinese Wang a Blinken, il mondo deve "guidare" i talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “improbabile” che gli Stati Uniti abbiano una “presenza diplomatica sul terreno” in Afghanistan dopo il primo settembre prossimo, ma l’amministrazione del presidente Joe Biden “continuerà ad aiutare che vuole lasciare il Paese” anche dopo il ritiro delle forze militari. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un’intervista all’emittente “Nbc”. “Abbiamo dei meccanismi già pronti per facilitare la partenza di chi decide di lasciare l’Afghanistan. Su questo tipo di impegno non c’è alcuna scadenza”, ha detto il capo della diplomazia di Washington. Blinken ha anche aggiunto che gli Stati Uniti stanno lavorando con la comunità internazionale per assicurarsi che i talebani rispettino le promesse fatte e consentano a chi ha i necessari documenti di lasciare il Paese dopo la fine di agosto. “La libertà di viaggio – ha sottolineato il segretario di Stato - è un punto essenziale. Stiamo lavorando molto intensamente con gli altri Paesi, ci assicureremo di mettere in campo tutte le misure necessarie”. (Cip)