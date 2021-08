Giappone: Covid, ministro Salute Tamura anticipa proroga stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, del lavoro e del welfare del Giappone, Norihisa Tamura, ha dichiarato che sarà "molto difficile" riuscire a revocare lo stato di emergenza pandemica in vigore in diverse prefetture del Paese nella data prevista del 12 settembre, dal momento che il Paese fatica ancora a contenere i contagi e ad alleggerire la pressione sul sistema ospedaliero. "Data la situazione attuale, sarà probabilmente molto difficile" revocare la dichiarazione di emergenza, ha detto il ministro durante una audizione alla Camera bassa della Dieta giapponese. Il ministro ha ricordato che i criteri adottati dal governo prevedono la revoca dello stato di emergenza a Tokyo solo dopo un calo entro la soglia di 500 casi giornalieri; ieri, 29 agosto, nella capitale del Giappone sono stati segnalati 3.081 casi, a conferma che la curva dei contagi non pare prossima ad una inversione di tendenza. (segue) (Git)