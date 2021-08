Giappone: Covid, ministro Salute Tamura anticipa proroga stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo del Giappone ha deciso di estendere lo stato di emergenza pandemica ad altre otto prefetture del Paese: Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama e Hiroshima. Il totale delle prefetture sottoposte allo stato di emergenza è aumentato così a 21 su un totale di 47, mentre la popolazione giapponese interessata è pari al 75 per cento del totale. Lo stato di emergenza attualmente in vigore nel Paese si protrarrà almeno sino al prossimo 12 settembre. Lo stato di emergenza prevede, tra le altre misure, il divieto di servire alcolici nei ristoranti e la chiusura dei locali alle ore 20. Grandi strutture come i centri commerciali dovranno limitare gli ingressi. Il governo giapponese ha espresso preoccupazione per la propagazione della variante Delta del coronavirus e per il crescente numero di contagi tra i giovani di età inferiore a 20 anni. Il governo intende distribuire 800mila kit diagnostici agli asili, alle scuole primarie e alle scuole medie inferiori, e accelerare la campagna di vaccinazione per gli insegnanti che vorranno aderirvi. (Git)