Giappone: Covid, governo indaga su morti sospette legate a vaccini Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato ieri, 19 agosto, l'apertura di una indagine sulla morte di due persone cui era stata da poco somministrata una dose di vaccino moderna da uno dei lotto sequestrati la scorsa settimana, a causa della presenza nelle fiale di contaminanti non identificati. Entrambe le persone decedute erano uomini 30enni sani, che prima della vaccinazione non soffrivano di alcuna condizione medica pregressa né di allergie. "Non possiamo ancora stabilire con chiarezza una relazione di causalità" tra i due decessi e la somministrazione del vaccino, ha precisato il ministro della Salute del Giappone, Norihisa Tamura, nel corso di una intervista all'emittente televisiva pubblica "Nhk". "E' imperativo impedire nuove contaminazioni" dei vaccini, ha aggiunto il ministro. "Intendo comunicare prontamente all'opinione pubblica ogni nuova informazione a mia disposizione". (segue) (Git)