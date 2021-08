Milano: Sala, stiamo trovando camere d'albergo per chi ha perso tutto nell'incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le famiglie che hanno perso la casa nell'incendio di via Antonini, esploso questo pomeriggio intorno alle 17.45, "Stiamo trovando delle camere d’albergo". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che circa un'ora fa ha raggiunto il luogo del rogo. "Però è il minimo" ha aggiunto. "È chiaro che queste persone hanno perso tutto: sono qua con un paio di jeans e una maglietta e non hanno niente. C’è qua già un magistrato - ha proseguito Sala - e sarà importante subito verificare le responsabilità, perché ci sono persone che hanno perso tutto". (Rem)