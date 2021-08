Milano: Sala, encomiabile il lavoro dei vigili del fuoco in via Antonini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un grandissimo lavoro dei vigili del fuoco, li ho visti uscire con le mani ustionate e con i volti arrossati. Stanno facendo il solito lavoro encomiabile". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che circa un'ora fa ha raggiunto il civico 32 di via Antonini, dove questo pomeriggio è scoppiato un gravissimo incendio. "Una ventina di persone è uscita senza problemi. Ora quello che i vigili del fuoco stanno facendo è sfondare una porta dopo l’altra partendo dai piani bassi, per vedere se qualcuno è rimasto dentro" ha aggiunto Sala. "Siamo positivi rispetto al fatto che c’è stato probabilmente del tempo per uscire, però finché questo controllo non è stato fatto non si possono fare altre ipotesi. Un elicottero ha fatto delle riprese dall’alto, sulla parte superiore non si vedevano persone".(Rem)