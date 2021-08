© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Seguo con apprensione le fasi di spegnimento dell’incendio del palazzo nel quartiere Morivione, Municipio 5. Solidarietà e un abbraccio alle famiglie". Lo afferma in una nota il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, aggiungendo "un ringraziamento alle forze dell’ordine e sempre grazie per il valoroso impegno dei vigili del fuoco”. (Com)