Milano: grosso incendio divampa in via Antonini, in fiamme un intero palazzo

- Un intero palazzo, al civico 32 di via Antonini, è stato coinvolto in un grosso incendio intorno alle 17.45 di questo pomeriggio. Le fiamme sarebbero divampate da uno dei piani più alti – probabilmente dall’ultimo, il 15esimo – e sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell’ordine e il personale del 118 con numerose ambulanze. Non sembrerebbero esserci feriti né vittime e i vigili del fuoco, che al momento sono al lavoro al quarto piano, stanno salendo per accertarsi che non ci siano altre persone intrappolate all'interno.(Rem)