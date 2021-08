Covid: giornalista Rainews aggredita, solidarietà dall’Anpi Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornalista di Rainews24, Antonella Alba, è stata aggredita e ferita ieri sera durante la manifestazione contro il Green pass a Roma. Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma esprime "la massima solidarietà ad Antonella Alba, giornalista di Rainews aggredita sabato scorso durante l'ennesima manifestazione 'no vax' abbondantemente infiltrata, come ogni volta, dai fascisti di Fn, guidati dai ‘sorvegliati speciali’ che immancabilmente sono presenti con megafoni ad aizzare la folla – si legge nella nota dell’Anpi -. E' urgente porre fine a queste manifestazioni, che ogni volta si trasformano in cortei non autorizzati che, come sabato scorso è accaduto, mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e della stampa, la cui libertà è garantita dalla Costituzione. Con la Costituzione è necessaria la totale e piena applicazione delle Leggi della Repubblica da parte delle Istituzioni, in particolar modo delle leggi Scelba e Mancino, le cui gravi violazioni sono sotto gli occhi di tutti", conclude la nota.(Com)