Green pass: Letta, aggressione a gazebo M5s segnale molto brutto, violenza politica l'abbiamo alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione a un gazebio del M5S da parte di alcuni attivisti no vax in darsena a Milano ieri “credo sia un segnale molto brutto, molto negativo, bisogna tenere la guardia alta. La violenza politica l'abbiamo dietro le spalle e non deve tornare, questo episodio deve essere veramente deprecato e condannato da parte di tutti”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta al suo arrivo alla festa de l'Unità in corso all'East river Martesana a Milano esprimendo “piena solidarietà nei cofnronti di questa aggressione”. (Rem)