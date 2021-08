Milano: Morgan, anche Mahmood abita nel grattacelo incendiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una diretta sul suo profilo Instagram, il cantautore milanese Morgan – che vive nello stabile di fianco a quello travolto dalle fiamme questo pomeriggio – ha affermato che “in quel palazzo abita anche Mahmood, il cantante”. Lo confermano anche alcuni residenti della zona, ma non si sa se al momento dell’incendio il vincitore di Sanremo 2019 si trovasse o meno all’interno del suo appartamento in via Antonini. (Rem)