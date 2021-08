© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, il procuratore aggiunto Cristiana Siciliano e il pm Pasquale Addesso, che stanno indagando sulle cause dell'incendio del palazzo in via Antonini a Milano, nelle prossime ore apriranno un fascicolo con l'ipotesi di disastro colposo. (Rem)