Business news: Argentina, governo porta a +8 per cento stima su crescita Pil

- Il governo dell'Argentina ha migliorato di un punto percentuale le stime di crescita economica per il 2021 portandole al +8 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, nel corso del suo intervento al foro annuale del Council of Americas, istituzione privata che riunisce i principali investitori statunitensi con interessi nella regione. "L'Argentina sta sperimentando un solido processo di ripresa economica con caratteristiche eterogenee ma con una chiara proiezione di crescita sostenuta per l'anno 2021 che stimiamo all'8 per cento", ha affermato Guzman. Il ministro ha sottolineato inoltre che "gli investimenti sono cresciuti del 6,1 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto al trimestre precedente mentre a livello interannuale l'incremento risulta del 38,4 in termini reali". (Res)