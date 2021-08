Business news: Messico, aumentano gli investimenti per il Treno Maya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo nazionale del Turismo (Fonatur) del Messico ha annunciato alcuni cambi al progetto del "Treno Maya", l'ambiziosa infrastruttura voluta dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, per collegare le principali mete turistiche della zona sudorientale del paese. L'avanzare dei lavori, riassumono i media locali, ha reso possibile immaginare che almeno la metà dell'intero percorso sarà elettrificata e a doppio binario. Una serie di miglioramenti che potrebbero arrivare a elevare di circa un terzo il bilancio dei lavori inizialmente previsto ma che, assicura la Fonatur, non dovrebbe alterare il progetto di realizzare l'arteria solo con fondi pubblici. La precedenza data ai lavori per binari, elettrificazione e stazioni ha invece rinviato alla seconda metà del 2022 i cantieri per la costruzione delle centrali solari che dovrebbero alimentare parte della struttura. (Res)