Business news: Brasile, produzione petrolio da giacimenti pre-sal raggiunge record a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio nei giacimenti di pre-sal in Brasile è cresciuta del 3,4 per cento a luglio rispetto a giugno e ha così battuto il record assoluto mensile di agosto 2020. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), indicando che lo scorso mese sono stati prodotti 2,8 milioni di barili di petrolio equivalente (boe). Ad agosto 2020 erano stati prodotti 2,7 milioni di barili. La produzione media giornaliera a luglio 2021 è stata di 2,2 milioni di barili di petrolio e 93,1 milioni di metri cubi di gas naturale. Secondo Anp, il volume prodotto nei 130 giacimenti di pre-sal corrisponde al 71,6 per cento di tutto il petrolio e il gas naturale prodotti in Brasile a luglio. Il giacimento di Tupi (ex Lula) nel bacino pre-sal di Santos, è stato quello dove ancora una volta è stata registrata la maggiore produzione del paese, con 917 mila barili di petrolio e 42,3 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. (Res)