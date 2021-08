Business news: Venezuela, energia, dopo anni di attesa scatta piano di razionamento nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha inserito i quartieri occidentali della capitale Caracas nel "Plan de administracion de Carga" (Pac), il programma di razionamento dell'energia elettrica reso necessario dai frequenti scompensi nell'erogazione del servizio. Tra i quartieri coinvolti anche quello di El Paraiso, la prima delle zone moderne della città. Il sistema energetico nazionale è finito spesso al centro delle critiche per le sue deficienze: si rimprovera in particolare la mancanza di manutenzione degli impianti, il calo costante di investimenti negli ultimi decenni e le possibile trame di corruzione più volte denunciate alle autorità giudiziarie. Il governo del presidente Nicolas Maduro ascrive le situazioni di difficoltà soprattutto alle restrizioni economiche legate alle sanzioni internazionali e alla conseguente presunta incapacità finanziaria e tecnologica di far funzionare la filiera. La crisi in corso da anni è divenuta motivo di evidente preoccupazione nel 2010, con l'annuncio del varo di un piano di razionamento nella capitale. (Res)