Milano: Letta, solidarietà a famiglie di via Antonini, per loro momento durissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo guardando e seguendo le terribili immagini di via Antonini e speriamo non ci sia nessuna conseguenza per le persone di quel palazzo, esprimo grande vicinanza e solidarietà a quelle 70 famiglie che hanno visto letteralmente andare in fumo le loro case. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta al suo arrivo lla festa de l'unità a Milano parlando con i giornalisti dell'incendio che si è sviluppato oggi. “È un momento durissimo e terribile per quelle famiglie. Esprimo anche grande vicinanza nei confronti di tutto il personale che in questo momento sta facendo tutto il possibile per spegnere le fiamme, curare le persone in difficoltà”, ha concluso il segretario del Partito democratico. (Rem)