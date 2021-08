Business news: Brasile, inflazione alla produzione cresce 1,94 per cento a luglio su mese e +35 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a luglio un'inflazione dell'1,94 per cento su mese. Il tasso è inferiore a quello registrato nel mese di luglio 2020 (3,22) per cento, e superiore a quello registrato nel mese di giugno 2021 (1,29 per cento). Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che l'aumento su base annua dell'Ipp è pari al 35,08 per cento. Nei primi sette mesi del 2021 il tasso ha registrato una crescita del 21,39 per cento. A luglio, 20 delle 24 attività industriali oggetto di analisi hanno visto un aumento dei prezzi dei loro prodotti. Il dato corrobora gli aumenti registrati anche negli indici dei prezzi al consumo. (Res)