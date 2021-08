Business news: Brasile, secca storica del fiume Paraguay rallenta trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi che trasportano grano e altri prodotti lungo il fiume Paraguay nei pressi della capitale dell'omonimo stato, Assunzione, sono costrette a viaggiare con metà della capacità di carico a causa del basso livello di acqua del fiume. La grave siccità ha drasticamente ridotto il livello del fiume che nasce in Brasile, attraversa il Paraguay e sfocia nel fiume Paraná, nel nord dell'Argentina. Oltre agli impatti per l'ambiente la secca colpisce anche il commercio fluviale in tutta la regione. Secondo quanto riferisce "Agencia Brasil", gli esperti stimano che il fenomeno, iniziato tre anni fa, dovrebbe durare almeno fino al 2022 in Paraguay, quarto esportatore di soia al mondo. Il problema si verifica anche nel flusso di cereali dall'Argentina. (Res)