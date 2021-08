Albania: arrivati oggi oltre 200 profughi dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati oggi 182 cittadini afgani all'aeroporto internazionale di Tirana. Lo rendo noto il ministero degli Esteri albanese, spiegano che alle 3:50 è arrivato allo scalo della capitale il primo aereo di 154 passeggeri, 108 dei quali saranno alloggiati nei dormitori universitari di Tirana, e il resto nella città di Durazzo. Nel frattempo, nelle prime ore del mattino è arrivato un altro aereo con a bordo 28 passeggeri. Anche loro sono stati trasferiti nei dormitori degli studenti a Tirana. A oggi sono arrivati in Albania un totale di 5 aerei e 457 cittadini afgani in fuga dall'Afghanistan. Nei giorni scorsi il premier Edi Rama ha dichiarato che sono attesi in Albania circa 4 mila rifugiati afgani. L'accoglienza provvisoria dei profughi ha creato un forte dibattito nell'opinione pubblica nazionale, tra favorevoli all'intervento umanitario e coloro che lo ritengono un "favore imposto dagli Stati Uniti", riporta l'edizione albanese di "Euronew". Rama ha risposto alle critiche affermando che "l'Albania lo fa solo per adempiere alle responsabilità che ricadono su qualsiasi stato membro della Nato". (Alt)