Business news: Argentina, governo crea Ente nazionale di controllo dell'Idrovia Paraguay-Paranà

- Il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha creato attraverso un decreto un nuovo ente con la missione di vigilare l'adeguato funzionamento delle concessioni della principale via di trasporto commerciale fluviale del Paese, l'Idrovia Paraguay-Paranà. Si tratta dell'Ente nazionale di controllo e gestione delle vie navigabili, che agirà come un organo decentralizzato con sede nella città di Rosario e con indipendenza giuridica, amministrativa ed economica. Tra i compiti assegnati al nuovo Ente, quelli di far rispettare i contratti di concessione attraverso audit, controlli, ispezioni, mentre la sua zona di competenza è stata fissata dal chilometro 1.238 del fiume Paranà (punto denominato Confluencia), fino alla zona denominata di "Acque naturali profonde", nell'estuario Rio De La Plata. (Res)