Business news: Messico, pil aprile-giugno in crescita dell'1,5 per cento su trimestre

- Tra aprile e giugno del 2021 l'economia del Messico è cresciuta dell'1,5 per cento sul trimestre precedente, e in aumento del 19,5 per cento su anno. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Inegi) confermando la tendenza alla ripresa per il quarto trimestre consecutivo. Il dato su trimestre conferma le stime preliminari fornite da Inegi a fine luglio, togliendo solo un decimale alla crescita annuale che si pensava potesse far registrare un +19,6 per cento. Su trimestre, il settore trainante si conferma il terziario con un incremento del 2 per cento, ben più dell'agroalimentare (+0,8 per cento) e del manifatturiero (0,3 per cento). Rispetto al periodo aprile-giugno 2020 il settore secondario è cresciuto del 27,9 per cento, contro il +16,9 per cento dei servizi e il +6,8 per cento del primario. Nei primi sei mesi del 2021 il prodotto interno lordo (pil) ha registrato un incremento complessivo del 7,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il forte balzo annuale, record degli ultimi 40 anni, è in realtà direttamente collegato al dato di riferimento, il secondo trimestre 2020, quando l'economia del Paese nordamericano aveva accusato un calo del 17,3 per cento. (Res)