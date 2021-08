Business news: Brasile, indebitamento delle famiglie batte nuovo record ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di famiglie brasiliane con debiti o pagamenti in arretrato ha raggiunto il 72,9 per cento a luglio 2021. L'indice è superiore dell'1,5 per cento rispetto al dato registrato a luglio 2021 e del 5,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc), sottolineando che si tratta del record sulle serie storiche iniziate nel 2010. La percentuale è superiore del 7,8 per cento rispetto a quella registrata prima della pandemia, a febbraio 2020. (Res)