Business news: Brasile, ministero Agricoltura aziona protocollo per prevenire ingresso peste suina

- Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha attivato un più rigido protocollo di controlli presso l'aeroporto internazionale di Guarulhos (stato di San Paolo) per prevenire l'ingresso della peste suina africana in Brasile. L'aeroporto concentra il 76 per cento del movimento di passeggeri internazionali nel paese. Le autorità sanitarie brasiliane sono in allerta dopo che alcuni casi della malattia sono stati confermati nella Repubblica Dominicana a luglio, certificando il ritorno della malattia nel continente americano dagli anni '80, quando era considerato debellato. Una task force composta da personale della Polizia federale, dell'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria (Anvisa), dell'amministrazione aeroportuale e dell'Agenzia delle Entrate (Receita federal) ispeziona il 100 per cento dei passeggeri brasiliani provenienti dalla Repubblica Dominicana e da Haiti, con il supporto di cani da fiuto per individuare rapidamente i prodotti biologici nei bagagli. La peste suina africana è una malattia virale fatale per i suini, che colpisce sia i maiali domestici che i cinghiali che vivono liberi in natura. "Non colpisce l'uomo, ma può causare perdite dovute alla mortalità e ai costi di emergenza in caso di epidemie e blocco delle esportazioni di prodotti a base di carne di origine suina", ha affermato il ministero. (Res)