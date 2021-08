Business news: Cile, governo decreta emergenza idrica e agricola in quattro regioni a causa della siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha decretato lo stato di emergenza idrica e agricola nelle regioni di Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins e Maule a causa della prolungata siccità registrata durante gli ultimi mesi dell'inverno australe in corso. "La decisione è frutto dei colloqui che abbiamo avuto con le diverse autorità locali", ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Maria Emilia Undurraga. "La mancanza di precipitazioni, un minore accumulo di neve e un minore accesso all'acqua ci hanno spinto a questo annuncio, che ci consente adesso di derivare risorse per aiutare i piccoli e medi agricoltori di queste regioni", ha aggiunto il ministro. Le quattro regioni citate si aggiungono a quella di Los Lagos, già in emergenza idrica dal mese di aprile, e Bundurraga non ha escluso una prossima estensione dell'emergenza anche ad altri distretti come quelli di Biobío e Nuble. "Non escludiamo novità nelle prossime settimane", ha aggiunto il funzionario a riguardo. (Res)