Bulgaria: Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" governo socialista

- La forza politica bulgara Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" un governo guidato dal Partito socialista bulgaro (Bsp). Lo ha annunciato la leader del gruppo parlamentare Maya Manolova dopo le consultazioni con i socialisti sulla formazione di un esecutivo dopo il terzo mandato esplorativo conferito dal presidente Rumen Radev. Il leader di Alzati Bulgaria! Nikolay Hadjigenov ha aggiunto che non c'è modo di sostenere un governo del genere perché "sarà sostenuto da Gerb e sarà alla mercé di Gerb (Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria)". Tuttavia, riporta l'emittente "Radio Bulgaria", la formazione politica è disposta a votare la rettifica di bilancio in modo che la gente non "venga lasciata nei guai durante le prossime crisi". La leader del Bsp, Korneliya Ninova, ha commentato che c'è una certa "corrispondenza" nelle loro politiche e anche che il Bsp non restituirà il mandato fino a quando i problemi delle persone non saranno risolti. (segue) (Seb)