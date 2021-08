Bulgaria: Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" governo socialista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento che le forze politiche bulgare presenti in Parlamento riconoscano le proprie responsabilità e pensino "alle conseguenze, se non riusciranno a formare un governo”, ha detto ieri il presidente bulgaro Rumen Radev durante una visita alla città di Rudozem. "Questi partiti saranno puniti alle prossime elezioni, se si sottraggono sistematicamente alla responsabilità", ha aggiunto il capo di Stato. Radev si è rifiutato di commentare le possibilità di formare un altro governo provvisorio chiarendo che la formazione di un esecutivo con pieni poteri resta all’ordine del giorno. "La cosa più importante ora è rafforzare il sistema sanitario, in modo che ogni bulgaro possa ricevere cure ospedaliere adeguate o sottoporsi alle necessarie visite mediche", ha concluso Radev. (segue) (Seb)