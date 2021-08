Bulgaria: Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" governo socialista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì la leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Kornelia Ninova, ha detto che la sua formazione politica cercherà di formare un governo in Bulgaria. Una dichirazione ha preceduto la consegna di un terzo mandato esplorativo da parte del presidente Rumen Radev. "Cominceremo con il documento politico perché ci deve essere un accordo su ciò che deve essere fatto, e poi inizieremo la conversazione sulle nomine dei ministri e del primo ministro", ha detto Ninova aggiungendo che "l'idea è di tenere colloqui con ciascun partito separatamente", per poi concludere con un incontro fra le 4 maggiori forze politiche coinvolte e i loro leader. Ninova ha aggiunto che Bsp si impegnerà per trovare un terreno comune e appianare le divergenze emerse nel corso dei negoziati sulla formazione di un governo con il primo mandato. Ninova ha infine sottolineato che la posizione di Slavi Trifonov, leader di C'è un popolo come questo (Itn), è importante, poiché "senza Itn non può esserci un governo stabile". (segue) (Seb)