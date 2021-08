Brasile: Bolsonaro parla del suo futuro, “sarò arrestato, morirò o vincerò”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è convinto che il proprio futuro passi per tre possibili strade: “sarò arrestato, morirò, oppure vincerò”. Lo ha detto nel corso di un incontro con i leader evangelici organizzato dal portale d’informazione “G1”. “Nel mio futuro ci sono tre alternative: sarò arrestato, morirò o vincerò. Potete star certi che la prima alternativa non esiste: sto facendo le cose giuste e non devo niente a nessuno”, ha affermato il presidente brasiliano durante l’evento, tenutosi nella città di Goiania. Attualmente, Bolsonaro è sotto indagine per cinque diversi casi dalla Corte suprema federale e dal Tribunale elettorale superiore. A questo proposito, il presidente brasiliano è tornato ad attaccare le autorità elettorali per il sistema di voto elettronico, che a suo dire potrebbe portare a diffusi brogli in occasione delle elezioni del 2022.(Brb)